Любимая невестка королевы - графиня Софи - горько плакала в машине и это сняли на камеру

Любимая невестка королевы Елизаветы II – Софи Уэссекская – самая эмоциональная особа в королевской семье.
На прощании с монархом едва сдерживали слезы многие родственники. У короля Чарльза III были глаза на мокром месте, принц Эндрю практически расплакался, когда шел за гробом матери, да и внуки королевы – Уильям и Гарри с трудом держались, чтобы не показать эмоции.
57-летняя графиня Софи не смогла сдержаться. Когда она ехала в автомобиле вместе с Меган, герцогиней Сассекской, то фотографы запечатлели, как Софи вытирала слезы платком. Вряд ли она ожидала, что ее будут фотографировать в тот момент.
Слезы Софи совсем не удивительны. Она была очень близка с королевой Елизаветой II, у них были общие интересы – лошади и военная история. Также Софи много гуляла с королевой пребывая в Виндзоре или Балморале.
Да что там Софи, даже Меган пустила слезу во время службы в Вестминстерском аббатстве. Правда герцогиню Сассекскую принялись за это ругать, мол снова переигрывает. Но, будем откровенны, репутация у Меган такова, что чтобы она не делала королевские поклонники будут ее критиковать.
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