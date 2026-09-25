Любимая собака принцессы Астрид Норвежской умерла всего через несколько дней после нее

Принцесса Астрид и ее собака Вильма / © Getty Images

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Королевский дом Норвегии объявил об этом в онлайн-сообщении, посвященном памяти покойной принцессы, которая скончалась 11 сентября в возрасте 94 лет.

«Принцессу Астрид редко видели без ее собаки Вильмы», — говорится в некрологе, переведенном с норвежского. «Собаки сопровождали принцессу на протяжении всей ее жизни — первую она получила от родителей на свой второй день рождения».

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«Принцесса Астрид взяла Вильму из приюта для животных. Ее предыдущая собака, Тарзан, тоже была взята из приюта», — говорится далее.

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В последние годы жизни, когда принцесса Астрид пользовалась инвалидным креслом, Вильма оставалась ее постоянной спутницей и регулярно сидела у нее на коленях. Она даже брала собаку на королевские выставки, пишет People.

Принцесса Астрид и ее собака Вильма / © Getty Images

«Если собаке не нравится место, где она живет, приятно иметь возможность обеспечить ей хорошую жизнь», — сказала Астрид в интервью Норвежской телерадиовещательной корпорации NRK по случаю своего 93-летия.

Принцесса, официальный титул которой был принцесса Астрид, госпожа Фернер, скончалась всего через два дня после похорон своего младшего брата, покойного короля Харальда V.

Астрид смогла присутствовать на масштабных государственных похоронах своего брата в соборе Осло 9 сентября, однако в течение последнего года у нее были проблемы со здоровьем. В марте принцесса была госпитализирована после того, как заболела пневмонией, и была вынуждена отказаться от исполнения королевских обязанностей на время выздоровления.

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Норвежский королевский дом объявил о ее смерти 11 сентября, сообщив, что принцесса «мирно скончалась» ранее в тот же день.

Принцесса Астрид / © Getty Images

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