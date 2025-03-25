Любимая сумка королевы Максимы: как она выглядит

Королева Нидерландов Максима обожает не только большие и яркие украшение, она также не равнодушна к такому аксессуару, как сумка.

В гардеробе у королевы множество разных сумок. Одними из ее любимчиков являются Chanel. У Максимы есть несколько сумок знаменитой модели Chanel 2,55.

Самая известная — светло-серая Chanel 2.55. С ней королева часто появляется на публике, на рабочих мероприятиях и других разных встречах. Серый цвет – базовый и подходит практически под любой образ королевы.

Сумки королевы Максимы / Фото: Getty Images

Сумки королевы Максимы / Фото: Getty Images

Также в гардеробе Максимы есть точно такая же бежевая сумка Chanel 2.55. Ее также можно назвать одной из любимчиков, Ее Величество любит сочетать такой аксессуар с твидовым костюмом, а также кожаными перчатками в тон.

Сумки королевы Максимы / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, какие сумки предпочитают носить другие королевские особы.

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