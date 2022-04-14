Любимая вилла короля Эдуарда VIII: что известно об арестованной недвижимости Абрамовича во Франции

Мы продолжаем следить за тем, как у путинских олигархов по всему миру арестовывают и конфискуют имущество.

Как сообщает Daily Mail, пару дней назад французские власти конфисковали замок Chateau de la Croe, расположенный в одном из самых престижных уголков Французской Ривьеры — Кап д'Антиб.

Стоимость шикарной недвижимости, по оценкам местных агентов, составляет около 90 миллионов фунтов стерлингов - это около 120 миллионов долларов.

Chateau de la Croe построен в 1926 году. Элегантная вилла имеет более дюжины спален и восемь ванных комнат, расположена в лесу, окружена роскошными газонами и находится всего в нескольких метрах от Средиземного моря.

Роман Абрамович / Getty Images

Абрамович купил виллу в 2001 году и потратил около 30 миллионов фунтов стерлингов(около 40 миллионов долларов) на восстановление и реконструкцию. На вилле был построен 15-метровый бассейн на крыше, огромный тренажерный зал и домашний кинотеатр в подвале.

Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон на вилле Chateau de la Croe / Getty Images

Это поместье имеет большое историческое значение, потому что Chateau de la Croe долгое время было любимым местом отдыха бывшего короля Англии Эдуарда VIII и американской светской львицей Уоллис Симпсон, которая стала его женой после того, как он отрекся от трона.

Герцог и герцогиня Виндзорские приезжали сюда очень часто. Вилла стала одним из любимых мест отдыха пары, а также несколько раз использовалась для приема высокопоставленных гостей.

Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон на вилле Chateau de la Croe / Getty Images

Символично, что Уинстон Черчилль, премьер-министр, который привел Великобританию к победе во Второй мировой войне, отпраздновал здесь свою 40-ю годовщину свадьбы в 1948 году. А два года спустя - в 1950-м - замок был продан.

Арест виллы французскими властями стал частью масштабной операции, в ходе которой за последние недели были конфискованы или заморожены денежные средства, имущество и другие активы российских олигархов на сумму более 20 миллиардов фунтов стерлингов (26 миллиардов долларов). Эту информацию подтвердило министерство экономики и финансов Франции.

Источник в министерстве сообщил, что вилла Chateau de la Croe была среди 12 объектов, принадлежащих бывшему владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу, которые были конфискованы. Большая часть этих объектов куплена с помощью специально созданных французских компаний. Но, как мы видим, это не спасло их от конфискации.

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