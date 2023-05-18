Любимая вышиванка: королева Максима носит платье от украинского дизайнера

Королева Нидерландов Максима – большая модница. Есть в ее гардеробе и любимые платья-вышиванки от украинского дизайнера Виты Кин.

Однажды королева Максима вместе с супругом королем Виллемом-Александром посетила остров Синт-Эстатиус, который был поврежден ураганом Ирма.

Королева выбрала для своего выхода вышитое платье от украинского дизайнера Виты Кин, к которому подобрала синий клатч, широкополую шляпу и джинсовые шлепанцы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

К слову, в этом платье-вышиванке Максима уже не первый раз появляется на публике. Ранее мы видели королеву в нем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. Правда, тогда так и не удалось рассмотреть, какую обувь под платье надела королева.

Напомним, мы собрали для вас подборку королевских образов в вышиванках. Смотрите и вдохновляйтесь.

Читайте также: