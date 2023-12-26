Любимая закуска принцессы Шарлотты: это легко купить в магазине

Дети ее возраста обычно любят сладости, но дочь принца и принцессы Уэльских предпочитает отнюдь не их.

Ее мама принцесса Кейт много раз рассказывала на публике, что ее дочь обладает удивительно изысканной палитрой вкусов, как для восьмилетнего ребенка. В то время как большинство детей ее возраста могут найти удовлетворение в сэндвичах с сыром и различных картофельных блюдах, юная королевская особа предпочитает более изысканные блюда, а именно – оливки.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь Кейт Миддлтон и сама в детстве обожала эту закуску. Кстати, младший сын Кейт и Уильяма - принц Луи - также весьма избирателен в выборе еды и испытывает слабость к сладкой свекле, корнеплоду, который обычно не любят дети.

Принц Луи / Фото: Getty Images

А вот старший сын и наследник престола - принц Джордж - обожает спагетти карбонара. Принцесса Уэльская часто выражает свою страсть к домашней кухне, в том числе готовит пиццу вместе со своими детьми на кухне в их доме в Виндзоре.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

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