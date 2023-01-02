Любимчики Кейт: какие украшения принцесса Уэльская носит чаще всего

Принцесса Уэльская уже больше одиннадцати лет является членом британской королевской семьи и имеет доступ к королевской сокровищнице. Мы решили вспомнить, какие ювелирные изделия принцесса носит чаще остальных.

Помолвочное кольцо

Помолвочное кольцо / Фото: Getty Images

Безусловный фаворит Кэтрин – ее помолвочное кольцо, которое принц Уильям подарил Кейт во время помолвки в 2010 году. Раньше оно принадлежало его матери принцессе Диане, которое она получила в день помолвки от принца Чарльза. Украшение с 12-каратным синим сапфиром в окружении бриллиантов Кэтрин носит в сочетании с обручальным кольцом из валийского золота и кольцом-дорожкой из белого золота (это подарок принца Уильяма после рождения их первенца).

Серьги с бриллиантами и жемчужинами

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Ранее украшение также принадлежало принцессе Диане. Эти серьги - комбинация двух пар серег принцессы, жемчужные подвески в которых являются съемными. Говорят, в шкатулке Дианы это украшение было одним из фаворитов - как и в шкатулке принцессы Кэтрин.

Тиара "Узелки любви"

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Это еще одна самая любимая тиара принцессы Дианы, а теперь и принцессы Кейт. На светских раутах принцесса Уэльская чаще всего появляется именно в этой тиаре. Сама Диана не очень ее любила, так как ее раздражал звук цокающих на тиаре жемчужных подвесок. Но все равно носила достаточно часто. У Кейт это тиара-фаворит среди остальных ее тиар.

Сапфировые серьги

Сапфировые серьги / Фото: Getty Images

Они были из комплекта, в который входило кольцо, серьги и колье и тоже принадлежали покойной принцессе Диане. Серьги, которые когда-то носила принцесса, состояли из двух частей с камнями, а серьги, которые носит принцесса Кэтрин – из одной. Видимо, супруга Уильяма их переделала для удобства.

Читайте также: