- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Любимчики в гардеробе: как выглядят две новые стильные сумки принцессы Уэльской
У принцессы Уэльской Кэтрин появилась новая любимая сумка, точнее даже две сумки от одного и того же бренда, с которыми она уже несколько раз появлялась на публике.
На днях Кейт с семьей посетила пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Нежный кремовый костюм от Self Portrait принцесса дополнила в этот день туфлями Ralph Lauren и сумочкой DeMellier, стоимостью 450 долларов.
Ранее мы сравнивали сумки принцессы Кейт и королевы Камиллы с пасхальной службы и, стоит отметить, что они обе весьма эффектные.
Ранее Кэтрин появлялась с этой же сумкой на благодарственной службе в Вестминстерском аббатстве 8 мая 2025 года в Лондоне, в честь 80-й годовщины Дня Победы в Европе.
Также у Кэтрин есть сумка из темно-коричневой замши - модель Small Hudson тоже от DeMellier. С ней мы видели Ее Высочество во время визита в Центр Анны Фрейд в Лондоне в ноябре прошлого года.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие обязательные четыре предмета носит в своей сумке принцесса Уэльская.