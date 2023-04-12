Любимцы королевы: Сара Йоркская показала, как сейчас выглядят корги Елизаветы II

После смерти королевы Елизаветы II ее любимых корги – Сэнди и Мика – приютили принц Эндрю и его бывшая жена Сара Йоркская.

Этой весной Сара вместе с собаками снималась в фотосессии для журнала People и поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с королевскими любимцами.

На фото герцогиня Йоркская позирует в коридоре дворца, она одета в шелковую рубашку с черным галстуком и широкие черные брюки. Ее рыжие волосы распущены и уложены, на лице макияж. Сара идет по коридору, а корги бегут следом за ней с обеих сторон.

В интервью Сара рассказывала, что они с принцем Эндрю (пара в разводе, но живет вместе) очень любят собак и заботятся о них.

Это именно Эндрю подарил Елизавете II этих собак, когда умер ее муж принц Филипп в 2021 году. Сара и принц Эндрю до сих пор живут вместе в Королевской ложе в Виндзоре, недалеко от того места, где в часовне Святого Георгия проходила королевская пасхальная воскресная служба, на которой Эндрю появился без экс-супруги, разумеется. На службе, напомним, присутствовали две дочери пары – принцессы Евгения и Беатрис с мужьями.

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