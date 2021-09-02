Любимое блюдо будущего короля: что обожает есть принц Джордж - старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Члены британской королевской семьи не такие уж и гурманы, как может показаться на первый взгляд.

Мы уже знаем, что королева Елизавета II любит есть бургеры, но Ее Величество предпочитает их есть без булки. А ее сын принц Чарльз без ума от слив, выращенных в его саду в Хайгроуве.

Знаменитый шеф-повар Альдо Зилли однажды раскрыл секрет, какое же любимое блюдо у третьего в очереди на престол члена семьи – принца Джорджа – старшего сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской.

Принц Джордж / Getty Images

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64-летний итальянец Альдо, который сейчас живет в Суррее и является послом молодежной благотворительной организации Centrepoint, рассказал, как он неоднократно встречался с 38-летним принцем Уильямом, который является покровителем организации и тот ему рассказывал, что его сын любит классические спагетти карбонара.

"Я жду звонка, потому что, очевидно, его маленький мальчик любит спагетти карбонара, поэтому я жду звонка, чтобы пойти и приготовить его для него", - сказал Альдо изданию Daily Mil.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми / Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что герцогиня Кембриджская и принц Уильям часто готовят дома вместе с тремя детьми. Кэтрин также всегда сама печет дли своих детей торты на их дни рождения и различные угощения для других семейных праздников.

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Принц Джордж Кембриджский (42 фото)

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