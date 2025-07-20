Любимое блюдо Чарльза III: бывший дворецкий монарха рассказал о вкусовых предпочтениях короля

Король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Даррен был личным шеф-поваром королевы в течение 11 лет и говорил, что любимым блюдом Ее Величества королевы были креветки, тушеные в горшочке на тосте из залива Моркамб. Макгрейди мариновал их в остром масле, а затем подавал ей теплыми.

Также шеф работал на принца Чарльза и принцессу Диану и делился рецептом любимого завтрака принцессы Уэльской.

Принцесса Диана / © Getty Images

Король Чарльз же предпочитает что-то более традиционное из блюд. И особую слабость он питает к баранине — мясу взрослой овцы.

Реклама

Бывший дворецкий Грант Харролд рассказал, что король Чарльз обожает баранину, а это очень старомодная традиция. «Я помню, как раньше он приглашал гостей на обеды с бараниной, и это блюдо было в меню. Мне даже удалось попробовать, и оно было очень вкусным», — цитирует его слова журнал Ok!.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, какой любимый перекус у королевы Камиллы.