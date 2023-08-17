Любимое лакомство короля: что Чарльз III предпочитает к чаю

Король Чарльз III, как и многие англичане, обожает пить чай. Есть у монарха и любимое угощение, которое он всегда предпочитает к чаю.

О нем рассказал его младший сын принц Гарри в своей книге "Запасной", когда писал о первой встрече его жены Меган с Чарльзом и Камиллой. В мемуарах Гарри написал, что его отец был неравнодушен к крекерам с базиликом в качестве угощения к чаю.

"Мы подошли к круглому столу, накрытому белой скатертью. Рядом с ним стоял поднос с чаем, а рядом был медовик, оладьи, бутерброды и крекеры со сливочной пастой и тертым базиликом – любимые папины", - пишет Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Будучи сторонником органических продуктов, король более 30 лет назад основал компанию по производству печенья, пишет express. Компания, продукция которой продается исключительно в Waitrose, заработала огромные 30 миллионов фунтов стерлингов, и все они пошли в Благотворительный фонд принца Уэльского.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

А вот супруга Чарльза - королева Камилла недавно назвала свой самый нелюбимый десерт. Об этом Ее Величество поведала в разговоре со своим сыном, гастрономическим критиком Томом Паркер-Боулзом.

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