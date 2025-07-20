Любимое лакомство монарха: что любила есть на десерт королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Королевский шеф Даррен Макгрейди, который был личным шеф-поваром королевы в течение 11 лет, рассказал, что монарх обожала все, что связано с шоколадом.

Повар рассказал, что обычно Елизавета II выбирала скромные порции несладких блюд, но питала слабость к десертам. Она выдала королевские ордера кондитерам Charbonnel et Walker, Bendicks и Prestat.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Но больше всего королева любила шоколад, за что ее прозвали «шокоголиком». В интервью журналу Hello в 2016 году Макгрэйди заявил:

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«Она выбирала все, что мы включали в меню, где был шоколад, особенно шоколадный пирог „Шоколадное совершенство“ (слоеный шоколадный пирог с белым и темным шоколадом, посыпанный шоколадной стружкой)», — цитирует его слова журнал Ok!.

Кстати, любовь ко всему шоколадному передалась ее внуку — принцу Уильяму — будущему королю Великобритании.

Королева Елизавета II и ее внук принц Уильям Уэльский / © Reuters