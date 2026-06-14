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Любимое место принцессы Маргарет: где предпочитает отдыхать мама принцессы Кейт со своей семьей
Остров Мюстик в Карибском море любила выбирать для отдыха не только покойная принцесса Маргарет – младшая сестра королевы Елизаветы II.
Стало известно, что мама принцессы Уэльской – Кэрол Миддлтон – именно на этом острове Мюстик отмечала свой 70-летний юбилей.
Тогда Кэрол сопровождали ее самые близкие люди, в том числе дочь принцесса Кейт и зять принц Уильям со своими тремя детьми, а также младшая дочь Пиппа с мужем Джеймсом, и сын Джеймс Миддлтон с женой Ализе и сыном Иниго.
Считается, что во время своего пребывания клан Миддлтонов останавливался в роскошной вилле с пятью спальнями, подаренной принцессе Маргарет в 1959 году. Известная как Les Jolies Eaux, эта шикарная вилла стоит целых 37 000 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч долларов) в неделю и может похвастаться бассейном, обеденным павильоном, дворецким, садовником и поваром, пишет журнал Hello!.
Этот небольшой остров пользуется неизменной популярностью у членов королевской семьи благодаря своей эксклюзивности и гарантированной приватности, что делает его идеальным местом отдыха для членов королевских семей, рок-звезд и миллиардеров.
На острове всего один коммерческий отель, и здесь действует строгая бесполетная зона. Его репутация началась в 1958 году, когда шотландский аристократ купил остров и подарил участок земли принцессе Маргарет в качестве свадебного подарка. Принцесса обожала это место и проводила там очень много времени со своими друзьями.