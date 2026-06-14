Любимое место принцессы Маргарет: где предпочитает отдыхать мама принцессы Кейт со своей семьей

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

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Стало известно, что мама принцессы Уэльской – Кэрол Миддлтон – именно на этом острове Мюстик отмечала свой 70-летний юбилей.

Тогда Кэрол сопровождали ее самые близкие люди, в том числе дочь принцесса Кейт и зять принц Уильям со своими тремя детьми, а также младшая дочь Пиппа с мужем Джеймсом, и сын Джеймс Миддлтон с женой Ализе и сыном Иниго.

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

Считается, что во время своего пребывания клан Миддлтонов останавливался в роскошной вилле с пятью спальнями, подаренной принцессе Маргарет в 1959 году. Известная как Les Jolies Eaux, эта шикарная вилла стоит целых 37 000 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч долларов) в неделю и может похвастаться бассейном, обеденным павильоном, дворецким, садовником и поваром, пишет журнал Hello!.

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Этот небольшой остров пользуется неизменной популярностью у членов королевской семьи благодаря своей эксклюзивности и гарантированной приватности, что делает его идеальным местом отдыха для членов королевских семей, рок-звезд и миллиардеров.

Королева Елизавета II и принцесса Маргарет на острове Мюстик / © Getty Images

На острове всего один коммерческий отель, и здесь действует строгая бесполетная зона. Его репутация началась в 1958 году, когда шотландский аристократ купил остров и подарил участок земли принцессе Маргарет в качестве свадебного подарка. Принцесса обожала это место и проводила там очень много времени со своими друзьями.

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