Любимое платье для банкетов: королева Камилла повторила образ, который "выгуливала" год назад

Ее Величество королева Камилла известна своей бережливостью к вещам, которые носит.

Вчера королева Камилла посетила государственный банкет в Букингемском дворце в честь визита эмира Катара и его супруги в Великобританию.

77-летняя Камилла была одета в красное бархатное вечернее платье Fiona Clare и бриллиантовую тиару "Кокошник", а также дополнила образ ожерельем с бриллиантами, которое ранее принадлежало покойной королеве Елизавете II и серьгами-висюльками.

Королева Камилла и король Чарльз III на государственном банкете в честь эмира Катара в Букингемском дворце, 3 декабря 2024 года / Фото: Getty Images

В этом же платье Ее Величество появилась на таком же государственном банкете в Букингемском дворце в ноябре 2023 года, организованном тогда в честь приезда президентской четы Южной Кореи.

Только в тот раз королева дополнила красный наряд рубиновой тиарой и колье с рубинами, принадлежавшим королеве Елизавете II. Тогда впервые Камилла надела тиару с бирманским рубином и ожерелье с крупными камнями, созданное более века назад принцем Альбертом для королевы Виктории тоже из королевской шкатулки. Серьги с рубинами были из личной коллекции Камиллы.

Королева Камилла, король Чарльз III, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и его жена Ким Кен Хи позируют вместе для фотографий перед государственным банкетом в Букингемском дворце, 21 ноября 2023 года в Лондоне / Фото: Getty Images

С момента смерти королевы Елизаветы II в 2022 году доступ к королевской сокровищнице получила ее невестка Камилла. Ранее мы рассказывали, о любимых украшениях, которые теперь носит королева Камилла.

Читайте также:

Образы королевы Камиллы - супруги Чарльза III (20 фото)