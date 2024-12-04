Любимое платье для банкетов: королева Камилла повторила образ, который "выгуливала" год назад

Ее Величество королева Камилла известна своей бережливостью к вещам, которые носит.
Вчера королева Камилла посетила государственный банкет в Букингемском дворце в честь визита эмира Катара и его супруги в Великобританию.
77-летняя Камилла была одета в красное бархатное вечернее платье Fiona Clare и бриллиантовую тиару "Кокошник", а также дополнила образ ожерельем с бриллиантами, которое ранее принадлежало покойной королеве Елизавете II и серьгами-висюльками.
В этом же платье Ее Величество появилась на таком же государственном банкете в Букингемском дворце в ноябре 2023 года, организованном тогда в честь приезда президентской четы Южной Кореи.
Только в тот раз королева дополнила красный наряд рубиновой тиарой и колье с рубинами, принадлежавшим королеве Елизавете II. Тогда впервые Камилла надела тиару с бирманским рубином и ожерелье с крупными камнями, созданное более века назад принцем Альбертом для королевы Виктории тоже из королевской шкатулки. Серьги с рубинами были из личной коллекции Камиллы.
С момента смерти королевы Елизаветы II в 2022 году доступ к королевской сокровищнице получила ее невестка Камилла. Ранее мы рассказывали, о любимых украшениях, которые теперь носит королева Камилла.
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