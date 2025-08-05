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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Любимое поместье королевы Елизаветы II неожиданно закрыли для посетителей: в чем причина

Любимый замок покойной королевы Елизаветы II, который стал для нее последним пристанищем, закрыли для посещения публики.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Замок Балморал

Замок Балморал / © Associated Press

Речь идет о замке Балморал, что в Шотландии. Сообщается, что он был закрыт для посетителей из-за шторма «Флорис». В заявлении резиденции говорится, что всем, кто приобрел билеты заранее, будет возмещена их стоимость, поскольку публике рекомендуется воздержаться от посещения поместья.

Ожидается, что шторм «Флорис» принесет ураганный ветер скоростью до 145 км/ч и проливные дожди на большую часть территории Северной Ирландии, Шотландии и северной Англии, пишет express.co.uk.

Замок Балморал в Шотландии / © Getty Images

Замок Балморал в Шотландии / © Getty Images

Отметим, что территория замка Балморал обычно открыта для посетителей семь дней в неделю, с 10:00 до 17:00. Посетители также могут посетить бальный зал замка, чтобы увидеть выставку 2025 года.

Однако с 10 августа замок будет закрыт для посетителей до октября, поскольку королевская семья отправится туда на летние каникулы.

Замок Балморал в Шотландии / © Associated Press

Замок Балморал в Шотландии / © Associated Press

Напомним, именно в замке Балморал 8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Елизавета II.

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