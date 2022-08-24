Любимое семейное гнездышко: как выглядит вилла Елизаветы II и принца Филиппа на Мальте

Принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке более 73 лет, но мало кто знает, что самые счастливые годы их жизни прошли отнюдь не в Великобритании.

Принцесса Елизавета и принц Филипп жили на Мальте в период с 1949 по 1951 год. Именно тогда принц служил в Королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту. Этот период Елизавета называла одним из самых счастливых в ее жизни, поскольку она могла жить жизнью обычных людей.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Жили они на Вилле Гуардамангия, расположенной на окраине столицы Валлетты. Сегодня там даже нет таблички, которая бы указывала туристам на то, что однажды здесь жили члены британской королевской семьи.

Еще в апреле 2021 года, как раз когда ушел из жизни принц Филипп, сообщалось, что на этой вилле должны провести реконструкцию. А в здании должен будет открыться музей.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Как сообщал Mirror, на первом этаже известняковой виллы 18-го века разместятся выставки, которые будут демонстрировать отношения между Великобританией и Мальтой, получившей независимость в 1964 году.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Также на первом этаже будет представлена ​​реконструкция того, как выглядел дом, когда он был домом для молодой пары с 1949 по 1951 год, когда герцог Эдинбургский служил во флоте.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Ожидается, что реконструкция займет не менее пяти лет. Сами мальтийцы говорят, что королеву и особенно принца Филиппа здесь очень любят. Да и сам герцог Эдинбургский при жизни часто вспоминал эти радужные времена. Ведь именно здесь на Мальте Елизавета и Филипп могли ощутить реальный вкус жизни до восхождения Ее Величества королевы на трон в 1952 году.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Именно на Мальте пара наслаждалась вечеринками, пикниками и морскими прогулками, а принцесса Елизавета свободно ходила в парикмахерскую. Считается, что до королевской четы виллу арендовал дядя принца Филиппа, лорд Луис Маунтбэттен, с которым герцог Эдинбургский был весьма близок.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

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