Любимое украшение королевы: что известно о жемчужном ожерелье Елизаветы II, которое она носила всю жизнь

У королевы Великобритании была одна из самых потрясающих коллекций украшений, которые только можно себе представить, но носила она в основном только лаконичные и по-аристократически изысканные жемчуга.

Елизавета II запомнилась своим ярким гардеробом, который состоял в основном из стандартного на первый взгляд комплекта: пальто и платья, шляпки с цветами, черной сумки Launer, удобных туфель и ювелирных украшений. Часто многие обращали внимание на ее необычные бриллиантовые броши, серьги или короны, но все же главным украшение ее жизни и частью несменного узнаваемого королевского образа стало лаконичное ожерелье из жемчуга.

Это украшение королева носила всю свою жизнь, но, если вам кажется, что на ней одна и та же нить жемчуга, это не так. В коллекции Елизаветы II было довольно много подобных изделий, и точное количество бус неизвестно. Однако про некоторых из жемчужных нитей монарха мы попытаемся вам рассказать.

Начать стоит из того, что первое подобное украшение у Елизаветы II появилось, когда она была еще принцессой. Бусы из жемчуга подарил ей отец Георг VI, когда принцессе было всего три года. На украшении тогда было всего шесть жемчужин, и он добавлял еще две на каждый ее день рождения.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Вторые бусы из трех нитей жемчуга ей подарил ее дед - король Георг V, по случаю его серебряного юбилея в 1935 году - 25 лет на престоле. Принцессе Елизавете тогда было всего девять лет. Вроде бы младшая сестра Маргарет также получила подобный подарок.

Также у Елизаветы II было жемчужное ожерелье из двух нитей, подаренное ей на 18-летние. В нем также была бриллиантовая застежка. Вероятнее всего, такой ценный подарок ей сделали родители в 1944 году.

Принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Именно в этом ожерелье она появлялась в ранние годы своей жизни, а также надевала на помолвку с Филиппом Маунтбеттеном.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Самое знаменитое украшение из трех нитей было подарено Елизавете также ее отцом. Король Георг VI скончался, когда ей было всего 25 лет, но она носила его подарок всю свою жизнь. При его жизни у принцессы и короля была особая связь, они много времени проводили вместе, общались на разные темы, шутили, занимались верховой ездой. Георг VI был хорошим отцом и всегда находил время для дочери, поэтому его смерть стала для Лилибет настоящим ударом.

Король Георг VI и его дочь принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Известно, что подобных наборов у королевы было два. Второй она заказала, когда уже стала королевой, чтобы не снашивать оригинал, и носила украшения по очереди.

Также ожерелье с более крупными жемчужинами Елизавета надела на свадьбу с Филиппом. Но на самом деле это два разных украшения, которые обычно носятся вместе как комплект, ранее они принадлежали двум британским королевам - Анне и Каролине. Родители подарили принцессе Елизавете два этих украшения в 1947 году в качестве одного из ее свадебных подарков.

Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

И еще одно известное украшение, которое королева надевала лишь на светские мероприятия, - это жемчужное ожерелье из шести нитей. Это украшение длиннее, чем предыдущие, и является подарком от эмира Катара.

Елизавета II с женой эмира Катара / Фото: Associated Press

Также королева унаследовала жемчужные наборы своей матери и бабушки. Вероятно, именно их она надевала на вечерние мероприятия, но в повседневной жизни отдавала предпочтения коротким бусам с тремя нитями. Вероятно, теперь эти украшения будут носить принцесса Уэльская и королева-консорт Камилла.

Король Георг V и королева Елизавета / Фото: Associated Press

Елизавета II / Фото: Associated Press

Ниже мы собрали для вас несколько яркий фотографий монарха Великобритании в ее любимом украшении.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II и принц Филипп во время визита на Барбадос в 1977 году / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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