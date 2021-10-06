Любимую брошь королевы-матери Елизаветы теперь носит герцогиня Корнуольская

Королева Елизавета II очень любит броши, но не все броши из своей многочисленной коллекции носит она сама.

Еще со времен королевы Виктории для королевской семьи было традицией проводить часть лета в Шотландии в замке Балморал. Как вы уже знаете, Ее Величество недавно закончила каникулы и вернулась в Винлзорский замок.

Шотландия была особенно любима королевой-матерью Елизаветой, которая, была дочерью шотландского графа Стратмора и провела большую часть своего детства в замке Глэмис в Ангусе. Позже она приобрела свой собственный шотландский дом, который назывался Замок Мей. Когда Елизавета впервые его увидела, он был полуразрушенным и владелец согласился продать его ей всего за 100 фунтов (этот эпизод вы могли увидеть в сериале "Корона").

Королева-мать Елизавета / Getty Images

Но вернемся к украшениям королевы Елизаветы II. В ее ювелирной шкатулке есть брошь в виде брызг чертополоха – национального символа Шотландии. Согласно легенде чертополох был принят как герб Шотландии во время правления Александра III в 1249 – 1286 годах. Тогда армия короля Норвегии Хокона, намереваясь завоевать шотландцев, ночью высадилась на побережье Ларгса, чтобы застать врасплох спящих членов шотландского клана. А чтобы передвигаться тихо, войско решило снять свою обувь. Кто-о из армии наступил на колючее растение и закричал от боли, тем самым наделав много шума. Шотландцы увидели войско и в этой битве ими была одержана победа.

Королева-мать Елизавета с этой брошью / Getty Images

Также читайте Любит украшения: Меган Маркл надела на встречу особенные серьги

Брошь была приобретена королевой-матерью приблизительно в 40-х годах. Королева-мать часто носила ее, обычно как украшение на шляпе, но иногда и пришпиленной на груди. И всегда непременно во время своих визитов в Шотландию.

После ее смерти брошь унаследовала королева Елизавета II, но почему-то украшение надевала редко. Зато охотно одолжила ее своей невестке герцогине Корнуольской Камилле. На этом видео, опубликованным Кларенс-хаус герцогиня как раз с этой брошью.

Читайте также:

Ее не видели 200 лет: герцогиня Корнуольская вышла в свет с брошкой королевы Виктории

Украшение в стиле ар-деко: королева Елизавета II надела на мероприятие брошку своей бабушки

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку