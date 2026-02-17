Любимые блины Елизаветы II: какие начинки предпочитала королева

Королева Елизавета II / © Getty Images

Традиция Масленицы восходит к 1400-м годам, поскольку считалось, что это последний день, когда нужно использовать яйца и жиры перед началом Великого поста перед Пасхой.

Это была традиция, в которой принимала участие покойная королева, и в 2021 году, за год до ее смерти, официальный сайт королевской семьи опубликовал список предлагаемых начинок для блинов — и он был невероятно разнообразен.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Основой для блинчиков служило «beurre noisette», что переводится как «поджаренное масло». Это французский кулинарный метод, при котором несоленое масло растапливают до тех пор, пока не испарится вода и молочные жиры не приобретут насыщенный золотисто-коричневый цвет, создавая ореховый привкус, пишет Hello!.

«Это придает блинам великолепный вкус и сохраняет их влажными», — пояснялось на королевском сайте. Это послужило основой для любимых начинок покойной монархини. Тогда же рассказали, что классические лимон с сахаром и джем со сливками были любимыми сладкими начинками членов королевской семьи, в том числе и королевы Елизаветы II.

Также Ее Величество любила блинчики с ветчиной, сыром и луком-пореем.

