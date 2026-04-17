Любимые у герцогини: почему Меган Маркл обожает носить часы Cartier принцессы Дианы

Меган Маркл и принцесса Диана / © Associated Press

После свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году Диана начала носить часы Patek Philippe — по сообщениям, муж подарил ей их на 20-й или 21-й день рождения. А после их развода в 1996 году Диана вернулась к Cartier, на этот раз выбрав часы Tank Française с квадратным циферблатом.

Принцесса Диана с часами Cartier / © Getty Images

Как утверждается, именно эти третьи часы достались сыну Дианы, принцу Уильяму, после ее смерти, и в итоге оказались на запястье Меган Маркл. По иронии судьбы, бывшая актриса сериала «Форс-мажоры» уже владела часами Cartier Tank Française за несколько лет до встречи со своим будущим мужем, принцем Гарри, купив их себе в 2013 году. Часы Меган двухцветные, а часы Дианы — полностью золотые, пишет instyle.

Происхождение ее часов Cartier Tank Française окутано тайной. Французский Дом представил эту модель в 1996 году, в том же году, когда Диана и Чарльз завершили свой развод. Через несколько недель после подписания документов о разводе в августе 1996 года ее сфотографировали в золотых часах Tank Française во время визита в Белый дом. Несколько месяцев спустя она снова надела их в Лондоне на благотворительном мероприятии.

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекская Меган тоже носит эти часы, практически не снимая и часто сочетая с браслетом Love от Cartier.