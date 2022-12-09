Любимые сапфиры Елизаветы II: что известно о роскошной парюре, которую теперь носит королева Камилла

За свою долгую жизнь королева собрала огромную коллекцию украшений, и об одном из интересных наборов, который в последнее время очень часто мелькает на публике, мы и рассказываем в этом материале.

В британской королевской семье очень любят использовать в ювелирных украшениях сапфиры, поэтому увидеть этот драгоценный камень можно на многих публичных приемах. Особенно любила этот камень покойная королева Елизавета II и доказательством тому является ее огромная коллекция в которой встречаются различные парюры с этим камнем.

Коллекционировать сапфиры королева начала довольно рано, а поспособствовал тому ее отец - король Георг VI. В апреле 1944 года он подарил ей на восемнадцатилетие браслет с сапфирами и бриллиантами от бренда Cartier, который она довольно часто носила в молодые годы. Возможно, именно тогда принцесса Елизавета и влюбила в этот яркий синий камень.

Но самый сентиментальный из всех в ее коллекции сапфиров был набор от Carrington & Co., также подаренный отцом, из-за чего он получил название "Сапфиры Георга VI". Король преподнес набор украшений старшей дочери в качестве свадебного подарка в 1947 году. Также иногда можно встретить еще одно название этих украшений - "Викторианские сапфиры". Считается, что их происхождение датируется серединой девятнадцатого века.

Принцесса Елизавета обменивается рукопожатием с актрисой Авой Гарднер на благотворительном шоу в Лондоне, 1951 год / Фото: Associated Press

Изначально в комплект входило только ожерелье с сапфирами, окруженными бриллиантами, а также пара серег-подвесок. В 1952 году королева укоротила ожерелье, попросив ювелиров снять одно звено и самый большой камень. Семь лет спустя из крупного сапфира сделали кулон и прикрепили к нему булавку, чтобы его можно было носить еще и как брошь. Эти изменения сделал бренд Garrard.

В молодости Ее Величество очень часто носила набор, но в сочетании с бриллиантовыми тиарами. В 1963 году она купила колье из бриллиантов и сапфиров, которое когда-то принадлежало бельгийской принцессе Луизе (дочери короля Леопольда II и жене принца Фердинанда Филиппа Саксен-Кобург-Готского), и сделала из него тиару. Также по ее заказу был изготовлен еще и браслет.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II в сапфировой тиаре / Фото: Getty Images

Принцесса Луиза же была скандальной личностью с чередой любовников. Но больше всего повлиял на ее жизнь роман с хорватским графом Гезы Маташичем из-за которого она оставила мужа с детьми и отправилась в путешествие по Европе. Финансовой поддержки у нее больше не было и постепенно долги принцессы росли, отец и брошенный муж отказались их оплачивать. Вероятно поэтому ей пришлось продать драгоценности, предположительно, так колье с сапфирами и бриллиантами попало на общий рынок, где оно в итоге было приобретено для королевы Великобритании и превращено в тиару.

Принцесса Луиза Бельгийская / Фото: Getty Images

По стилю эти все украшения не очень сочетаются, ведь сделаны из разных камней и немного в разном дизайне, но все же королева Елизавета часто носила этот набор и он был одним из ее любимых. Сейчас парюр перешел к королеве-консорту Камилле, которая уже неоднократно надевала его во время своих вечерних выходов в свет.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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