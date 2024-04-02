Любимый аксессуар принцессы Евгении: как он выглядит

Недавно принцесса Евгения опубликовала у себя в блоге новое фото, на котором была запечатлена с младшим сыном Эрнестом.

Внимательные королевские поклонники заметили, что принцесса Йоркская подобрала к платью в рубчик от Reiss, в котором она была головной убор, который часто выбирает для своих выходов на публику. В этот раз это был кремовый ободок Emily-London Headwear.

Мы вспомнили некоторые выходы принцессы Евгении, когда она также дополняла свои королевские образы ободками. Она так любит этот аксессуар, что носит его чаще, чем шляпу, как другие члены королевской семьи.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Это первое фото первенца Евгении - Августа - через несколько часов после его выписки из Портлендской больницы, где рожала принцесса.

А это принцесса Йоркская во время второй беременности. Она часто подбирала ободки к нарядам в этот период.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк на коронации короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Напомним, в честь ее дня рождения, в марте Евгении исполнилось 34 года, мы рассказывали десять фактов о внучке королевы Елизаветы II.

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