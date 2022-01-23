Любимый цвет: герцогиня Кейт и другие королевские особы, которые носят пальто оттенка кемел

На этой неделе герцогиня Кембриджская посетила несколько организаций вместе с принце Уильямом. В этот раз Кэтрин появилась на публике в пальто цвета кемел, любимом цвете принца Уэльского Чарльза. Мы решили вспомнить и другие выходы королевских особ в похожих образах.

Во время этого выхода на Кэтрин было пальто из кашемировой шерсти ограниченного выпуска от Massimo Dutti, которое она надела поверх водолазки верблюжьего цвета и юбки от Iris & Ink и дополнила лук высокими замшевыми сапогами от Saint Laurent на каблуках. Легкий макияж, укладка локонами и серьги от Missoma завершали образ герцогини.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

В этом же пальто Кейт посещала открытие новой больницы Balfour в Керкуолле, Оркнейские острова, 25 мая 2021 года, во время недельного визита пары в Шотландию.

Герцогиня Кейт / Getty Images

Принц Уэльский Чарльз и правда очень часто носит верблюжьего цвета пальто. Он был в нем во время посещения Медицинского реабилитационного центра обороны Стэнфорд Холл 11 февраля 2020 года в Лафборо. В нем же высаживал деревья вместе со своей мамой королевой Елизаветой II и появлялся еще на очень многих мероприятиях.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Getty Images

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня Кейт, герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган носила пальто похожего оттенка во время визита в Канадский дом 7 января 2020 года в Лондоне. Это был один из последних выходов Меган и Гарри перед тем, как они объявили о своем уходе из королевской семьи в том же месяце.

Герцогиня Меган / Getty Images

Принцесса Йоркская Беатрис надела верблюжье пальто на рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве в декабре 2021 года, организованный герцогиней Кембриджской. Тот самый, где Кэтрин удивила всех своей игрой на фортепиано.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Getty Images

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