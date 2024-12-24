Любимый десерт на Рождество: что любили есть на праздники принцы Уильям и Гарри

В отличие от принцессы Дианы ее сыновья – принцы Уильям и Гарри – обожали проводить Рождество в Сандрингеме.

Бывший шеф-повар Кенсингтонского дворца поделился сладким праздничным угощением, с которое обожали сыновья Чарльза и Дианы.

Принцесса Диана в Сандрингеме, 1990 год / Фото: Getty Images

Слово "традиция" является синонимом Рождества в королевской семье, а братья принц Уильям и принц Гарри, когда были мальчиками, любили особый десерт, связанный с этим праздником.

Бывший шеф-повар принца Чарльза и принцессы Дианы Кэролин Робб рассказала изданию Town & Country, что мальчики любили безе из ее кулинарной книги "Рождество во дворце".

"Когда принцы Уильям и Гарри были маленькими, мы занимались выпечкой рождественских блюд и тому подобным", — добавила она. Рецепт безе в виде снежинок от Робб попал в ее кулинарную книгу.

Принцы Уильям и Гарри в Сандрингеме, 1990 год / Фото: Getty Images

"Эти очаровательные съедобные украшения вкусны сами по себе, но их можно легко использовать для украшения любого сладкого стола, праздничного торта или других зимних угощений", - пишет People.

Напомним, ранее мы рассказывали, каких традиций придерживается семья Виндзор на Рождество.

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