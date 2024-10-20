Любимый десерт принцессы Кейт: принц Уильям рассказал о предпочтениях жены

Во время недавней поездки в Герцогский колледж в Корнуолле принц Уильям рассказал, какой десерт больше всего нравится его жене, принцессе Уэльской Кэтрин.

Принц Уильям посетил студенческий и преподавательский центр заведения, Sam's Café, где ему был представлен один из его любимых тортов, охлажденный торт для завтрака, который стал одним из слоев свадебного торта Уильяма. Десерт также был любимым десертом покойной королевы и состоит из шоколада, масла, сахара, сливок и печенья.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Торт Уильяму вручил шеф-повар Даррен Уотсон, который провел много исследований, чтобы выявить десерты, любимые членами королевской семьи, пишет Hello!.

Шеф рассказал Уильяму, что обнаружил, что любимый пудинг Кейт — липкий ирисковый пудинг, Уильям подтвердил это, сказав: "Очень вкусно".

"Большое спасибо, это очень мило с вашей стороны, я возьму любую сладость, я обожаю все шоколадное и вообще все сладкое", - сказал принц Уильям шефу, поблагодарив его за десерт.

Колледж находится на территории, принадлежащей герцогству Корнуолл, владельцем которого стал Уильям после того, как он стал преемником своего отца в качестве герцога Корнуольского.

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