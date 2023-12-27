Любимый фильм на праздники: что любила смотреть королева Елизавета II

У покойной королевы Елизаветы II тоже были свои любимые фильмы, которые она с семьей любила смотреть на праздники.

На Рождество Ее Величество всегда собиралась с детьми и внуками за просмотром фильмов. А самым любимом фильмом у королевы Елизаветы II был фильм "Флэш Гордон", выбранный самой Ее покойным Величеством, пишет express.

Это научно-фантастический фильм 80-х, экранизация одноименного комикса 1930-х годов. По сюжету Минг Беспощадный, диктатор планеты Монго, намеревается уничтожить Землю, посылая на нее разрушительное излучение. Игрок в американский футбол, Флэш Гордон и его подруга Арден отправляются на Монго на ракете доктора Заркова, чтобы остановить Минга.

Королева Елизавета II на Рождество / Фото: Getty Images

Многих может удивить такой необычный выбор королевы для праздничного просмотра.

Напомним, ранее мы рассказывали о любимом фильме принцессы Шарлотты, дочерь принца и принцессы Уэльских.

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