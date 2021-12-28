Любимый коктейль Елизаветы II: что пила монарх на Рождество

В этом году королева Елизавета II из-за "ковидных" ограничений праздновала Рождество в узком семейном кругу. Но наверняка могла себе позволить выпить любимый коктейль на праздник.

Королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который проработал в королевской семье 15 лет, рассказал о самом любимом коктейле Елизаветы II.

Коктейль называется "Заза" - это французский аперитив, который был также фаворитом и у королевы-матери.

Dubonnet Rouge Grand Aperitif - это французский напиток, приготовленный из смеси красного вина, трав и специй. Говорят, что коктейль королевы состоит из двух частей Dubonnet и одной части джина, с ломтиком лимона и большим количеством льда, пишет Hello!

Королева Елизавета II / Getty Images

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Готовится коктейль очень просто: необходимо смешать все ингредиенты в шейкере, добавить лед и украсить долькой апельсина.

Напомним, в этом году королева Елизавета II не поехала на каникулы в Сандрингем, а осталась в Виндзорском замке. Вместе с ней Рождество праздновали старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой и младший сын принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской.

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