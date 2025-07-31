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Любимый летний аксессуар: какие очки от солнца носит принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта Уэльская все чаще появляется на публичных мероприятиях со своей семьей.
В этом году мы снова увидели 10-летнюю принцессу на Уимблдонском турнире. Недавно мы показывали выходы ее мамы принцессы Уэльской Кейт в солнцезащитных очках, что бывает крайне редко. И решили собрать фото юной Шарлотты, где она также носила этот аксессуар от солнца.
Преимущественно все образы Шарлотты в солнцезащитных очках — это ее появления на спортивных мероприятиях, ведь это позволяет королевский протокол.
Напомним, ранее мы рассказывали, что существует целый протокол, когда члены королевской семьи Британии могут носить очки от солнца на публике, а когда нет.