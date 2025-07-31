Любимый летний аксессуар: какие очки от солнца носит принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Associated Press

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В этом году мы снова увидели 10-летнюю принцессу на Уимблдонском турнире. Недавно мы показывали выходы ее мамы принцессы Уэльской Кейт в солнцезащитных очках, что бывает крайне редко. И решили собрать фото юной Шарлотты, где она также носила этот аксессуар от солнца.

Преимущественно все образы Шарлотты в солнцезащитных очках — это ее появления на спортивных мероприятиях, ведь это позволяет королевский протокол.

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт на Уимблдоне / © Getty Images

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне / © Getty Images

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне с мамой Кейт / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что существует целый протокол, когда члены королевской семьи Британии могут носить очки от солнца на публике, а когда нет.

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