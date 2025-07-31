ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Любимый летний аксессуар: какие очки от солнца носит принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта Уэльская все чаще появляется на публичных мероприятиях со своей семьей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Associated Press

В этом году мы снова увидели 10-летнюю принцессу на Уимблдонском турнире. Недавно мы показывали выходы ее мамы принцессы Уэльской Кейт в солнцезащитных очках, что бывает крайне редко. И решили собрать фото юной Шарлотты, где она также носила этот аксессуар от солнца.

Преимущественно все образы Шарлотты в солнцезащитных очках — это ее появления на спортивных мероприятиях, ведь это позволяет королевский протокол.

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт на Уимблдоне / © Getty Images

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт на Уимблдоне / © Getty Images

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне / © Getty Images

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне / © Getty Images

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне с мамой Кейт / © Associated Press

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне с мамой Кейт / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что существует целый протокол, когда члены королевской семьи Британии могут носить очки от солнца на публике, а когда нет.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie