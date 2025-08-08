Любимый летний цвет: выходы королевы Летиции в розовых нарядах

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Недавно все семейство посетило выставку Жоана Миро «Пейзаж Миро» в галерее La Lonja в Пальма-де-Майорке, где королева появилась в розовом сарафане на бретельках длины макси от Boss, сочетая его с эспадрильями на плоской подошве от Espardenyes Torres и розовым клатчем от Feel Mallorca.

В гардеробе королевы Летиции есть много розовых платьев, часто именно этот цвет (кроме белого, естественно), королева выбирает для отпускного периода. Мы собрали некоторые из вариантов, чтобы напомнить вам.

Королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Платье-рубашку этого цвета королева носила на заседание Совета попечителей «Fundacion FAD Juventud» в Мадриде. Это плать с оборками на подоле и тонким поясом-шнурком от Hugo Boss из шелкового жоржета.

Реклама

Королева Летиция / © Getty Images

Также мы видели деловой аутфит Летиции во время встречи с первой леди США — Меланией Трамп. Туфли и клатч Летиция тогда тоже подобрала розовые.

Мелания Трамп и королева Летиция / © Getty Images

А вот и образ из отпуска на Майорке — платье миди с вышитыми цветами от Вирджинии Вальд, создательницы бренда Adlib Ibiza. В руках королева несла розовый клатч Feel Mallorca и была обута в золотые шлепанцы от Pedro García.

Королева Летиция / © Getty Images

В таком розовом костюме Ее Величество ходила на шопинг во время их отпуска. Наряд состоял из топа с принтом тай-дай от Babbaki и летящей макси-юбки от этого же бренда, который она сочетала с плетеными нюдовыми сандалиями The Trenza и белой плетеной сумкой через плечо от Deco Etxe.

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали о любимой летней обуви королевы Летиции.