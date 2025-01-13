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Любимый предмет в косметичке: чем красит губы принцесса Уэльская Кейт

Любимый предмет в косметичке: чем красит губы принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская часто предпочитает макияж без макияжа, но ее губы всегда увлажнены блеском или бальзамом.

Поклонники принцессы Кейт знают, что ее любимым блеском для губ является блеск бренда Clarins в оттенке Rose Shimmer, именно с ним в руках Кейт как-то запечатлели во время Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне.

Это основной продукт в ее косметичке и Кейт всегда носит его с собой, чтобы поправить макияж. Согласно описанию продукта, блеск обещает глянцевый розовый финиш, обеспечивая питание, объем и увлажнение губ всего за одно применение.

Принцесса Уэльская Кейт и королева Камилла / © Associated Press
Принцесса Уэльская Кейт и королева Камилла / Фото: Associated Press

Кстати, покойную королеву Елизавету II часто фотографировали в момент, когда она подкрашивала губы на публике, даже не используя при этом зеркало. Известно, что монарх предпочитала помады бренда Elizabeth Arden, что символично, а также любила бренд Clarins, как и Кейт.

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