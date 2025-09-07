Любимый салат Меган Маркл: жена принца Гарри показала фото и поделилась рецептом

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

На своей личной странице в Instagram герцогиня Сассекская поделилась подробным рецептом «идеального салата» с жареной курицей.

Салат готовится из жареной курицы, свежих листьев салата, свежей петрушки, измельченных фиников без косточек, поджаренных кедровых орешков и свежего сыра пармезан, нарезанного кусочками. Меган предлагает использовать для заправки ее фирменное апельсиновое варенье бренда As Ever (но, можно заменить и на любой другой апельсиновый джем).

Любимый салат Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

В качестве заправки используется лук-шалот, апельсиновый джем, лимон, соль, чеснок, оливковое масло и капелька меда. Дополнить блюдо можно домашними гренками.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали о любимой фруктовой закуске Меган Маркл.