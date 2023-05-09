Любимый шампунь и средства для укладки: шесть секретов прически Кейт Миддлтон

Прическа принцессы Уэльской всегда идеально выглядит. Это происходит благодаря правильному уходу, а также ловким рукам парикмахера Кейт Миддлтон - Ричарда Уорда, который поделился некоторыми тонкостями, используемыми в работе над укладкой Ее Высочества.

Ричард Уорд отвечает за прическу Кэтрин, принцессы Уэльской, уже более 12 лет. Именно он создал ее свадебный образ в 2011-м году и продолжает делать ей укладки сейчас для каждого светского выхода. Для того чтобы прическа была идеальной, нужно соблюдать несколько простых правил, пишет The Sun.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Getty Images

Волосы должны быть чистыми

Любая укладка начинается с того, что нужно помыть голову. Кейт является поклонницей определенного бренда шампуня и кондиционера, который, как говорят, принадлежит высококлассному бренду Kérastase. Принцесса предпочитает их разглаживающий шампунь Nutritive Bain Oleo Relax.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Правильное расчесывание

Чтобы распутать волосы, парикмахер Кейт использует правильную щетку. Это антибактериальная и антистатическая расческа, которая распутывает любые тонкие узлы и подготавливает волосы к следующему шагу – сушке и укладке.

Использование продуктов для укладки

Парикмахер принцессы Уэльской обычно использует спрей для объема его собственного бренда. "Очень важно правильно наносить продукты — не делайте это сразу, делайте это небольшими частями. Сначала нам нужно поднять корень и немного удержать завиток. Это ваша основа для красивой укладки феном", - говорит Ричард.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Техника сушки не должна быть быстрой

Чтобы укладка была идеальной, следует делать ее на низкой скорости работы фена. "Вам нужно аккуратно поднять и нагреть корни и потом быстро высушить остальную часть волос", - говорит стилист. А еще обязательно использовать насадку для фена, так как она контролирует тепло и убирает пушистость.

Идеальные завитки

Многие достигают таких завитков с помощью щипцов для волос. Но Ричард предпочитает старый добрый способ – бигуди. Каждая прядь волос должна быть туго закручена. В этом весь секрет идеальных локонов.

Прическа принцессы Уэльской / Фото: Associated Press

Сетка для идеальной прически

Мы часто видим Кейт на публике с красивыми низкими или высокими пучками. Чтобы удержать такую прическу, парикмахер принцессы часто использует невидимую сетку. Подбирать ее нужно под цвет ваших волосы, тогда она не будет заметна, а ваша прическа продержится в идеальном виде несколько часов.

Прическа принцессы Уэльской / Фото: Associated Press

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