Любимый шампунь и средства для укладки: шесть секретов прически Кейт Миддлтон

Прическа принцессы Уэльской всегда идеально выглядит. Это происходит благодаря правильному уходу, а также ловким рукам парикмахера Кейт Миддлтон - Ричарда Уорда, который поделился некоторыми тонкостями, используемыми в работе над укладкой Ее Высочества.
Ричард Уорд отвечает за прическу Кэтрин, принцессы Уэльской, уже более 12 лет. Именно он создал ее свадебный образ в 2011-м году и продолжает делать ей укладки сейчас для каждого светского выхода. Для того чтобы прическа была идеальной, нужно соблюдать несколько простых правил, пишет The Sun.
Волосы должны быть чистыми
Любая укладка начинается с того, что нужно помыть голову. Кейт является поклонницей определенного бренда шампуня и кондиционера, который, как говорят, принадлежит высококлассному бренду Kérastase. Принцесса предпочитает их разглаживающий шампунь Nutritive Bain Oleo Relax.
Правильное расчесывание
Чтобы распутать волосы, парикмахер Кейт использует правильную щетку. Это антибактериальная и антистатическая расческа, которая распутывает любые тонкие узлы и подготавливает волосы к следующему шагу – сушке и укладке.
Использование продуктов для укладки
Парикмахер принцессы Уэльской обычно использует спрей для объема его собственного бренда. "Очень важно правильно наносить продукты — не делайте это сразу, делайте это небольшими частями. Сначала нам нужно поднять корень и немного удержать завиток. Это ваша основа для красивой укладки феном", - говорит Ричард.
Техника сушки не должна быть быстрой
Чтобы укладка была идеальной, следует делать ее на низкой скорости работы фена. "Вам нужно аккуратно поднять и нагреть корни и потом быстро высушить остальную часть волос", - говорит стилист. А еще обязательно использовать насадку для фена, так как она контролирует тепло и убирает пушистость.
Идеальные завитки
Многие достигают таких завитков с помощью щипцов для волос. Но Ричард предпочитает старый добрый способ – бигуди. Каждая прядь волос должна быть туго закручена. В этом весь секрет идеальных локонов.
Сетка для идеальной прически
Мы часто видим Кейт на публике с красивыми низкими или высокими пучками. Чтобы удержать такую прическу, парикмахер принцессы часто использует невидимую сетку. Подбирать ее нужно под цвет ваших волосы, тогда она не будет заметна, а ваша прическа продержится в идеальном виде несколько часов.
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