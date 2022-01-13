Любимый сын королевы Елизаветы II - принц Эндрю - таки предстанет перед судом

Принц Эндрю, герцог Йоркский таки предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии. Его обвиняет гражданка США Вирджиния Джуфре.

В среду, 12 января, старший судья Южного округа Нью-Йорка Льюис А. Каплан отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о закрытии дела. Напомним, адвокаты герцога Йоркского ходатайствовали о том, что гражданский иск к их подопечному должен быть прекращен на основании предыдущего соглашения, которое гражданка Джуфре подписала с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном в 2009 году. Напомним, в документе 2009 года шлось о том, что гражданка Джуфре согласилась не подавать никаких исков ни против Эпштейна, ни против других обвиняемых в обмен на 500 тысяч долларов. Но о принце Эндрю там не было и слова, пишет Hello!

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

Это означает, что сын королевы Елизаветы II предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии. Госпожа Джуффре подает в суд на сына королевы за якобы сексуальное насилие над ней, когда она была еще подростком. 38-летняя женщина утверждает, что Эпштейн продал ее, чтобы заняться сексом с Эндрю, когда ей было 17 лет и она была несовершеннолетней по законам США. Принц Эндрю все обвинения в свой адрес отрицает.

Вирджиния Джуфре (Робертс) / Getty Images

Из-за скандала, который разгорелся еще в 2019 года, принц Эндрю был вынужден сложить с себя королевские обязанности. Сейчас Букингемский дворец никак не комментирует судебный процесс. А публика считает, что платиновый юбилей королевы Елизаветы II в 2022 году будет омрачен тем, что в суде будут представлены более подробные отчеты о деле, где ее любимый сын Эндрю предстает в лице человека, совершившего сексуальное насилие.

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