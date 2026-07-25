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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Любимый вид спорта принцессы Кейт: как жена принца Уильяма поддерживает форму

Не секрет, что принцесса Уэльская страстно любит спорт, и она никогда не упускает возможности принять участие в спортивных соревнованиях во время своих официальных мероприятий.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Говорят, что Кейт особенно увлекается одним видом тренировок, и, учитывая его высокую интенсивность, вероятно, именно он, по крайней мере частично, помогает ей поддерживать такую ​​отличную форму.

Принцесса Уэльская — преданная поклонница кроссфита — высокоинтенсивной интервальной тренировки, сочетающей в себе силовые упражнения и общую физическую подготовку, пишет журнал Ok!.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете она также состояла в хоккейном и теннисном клубах. С тех пор как Кейт стала старшим членом королевской семьи, ее любовь к спорту проявилась в покровительстве различным организациям, которые она взяла на себя.

Также Кейт и Уильям прививают любовь к спорту своим троим детям — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
161
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