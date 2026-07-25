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Любимый вид спорта принцессы Кейт: как жена принца Уильяма поддерживает форму
Не секрет, что принцесса Уэльская страстно любит спорт, и она никогда не упускает возможности принять участие в спортивных соревнованиях во время своих официальных мероприятий.
Говорят, что Кейт особенно увлекается одним видом тренировок, и, учитывая его высокую интенсивность, вероятно, именно он, по крайней мере частично, помогает ей поддерживать такую отличную форму.
Принцесса Уэльская — преданная поклонница кроссфита — высокоинтенсивной интервальной тренировки, сочетающей в себе силовые упражнения и общую физическую подготовку, пишет журнал Ok!.
Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете она также состояла в хоккейном и теннисном клубах. С тех пор как Кейт стала старшим членом королевской семьи, ее любовь к спорту проявилась в покровительстве различным организациям, которые она взяла на себя.
Также Кейт и Уильям прививают любовь к спорту своим троим детям — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.