Любимый винный оттенок и роскошные украшения: новый выход королевы Нидерландов Максимы

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима посетила мероприятие «От прорывных достижений к долгосрочным изменениям», которое состоялось в культурно-научном центре Museon-Omniversum в Гааге по случаю 10-й годовщины основания Schuldenlab070. Мероприятие было организовано совместно с Фондом финансового благосостояния Нидерландов, почетным председателем которого является королева Максима. Программа мероприятия предусматривала подведение итогов достигнутого и обсуждение перспектив будущего развития.

Для появления на мероприятии королева выбрала один из своих любимых оттенков — насыщенный винный. Она надела облегающее платье длины миди с длинными рукавами и несколькими элегантными складками на бедрах. Наряд Её Величество дополнила шляпкой-таблеткой и другими аксессуарами в тон: клатчем Hermes, кожаными перчатками и туфлями на каблуках от Gianvito Rossi.

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Королева Максима / © Getty Images

Платье королевы Нидерландов было от её любимого бренда Natan, вещи которого она не раз надевала на важные мероприятия. Яркими акцентами в монохромном образе королевы стали драгоценности — массивные серьги в ушах, а также кольцо и золотой браслет.

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Но и неудивительно, что Максима выбрала именно такие украшения, ведь она большая поклонница нестандартных аксессуаров; например, у Её Величества есть роскошная коллекция, включающая ювелирные изделия в виде насекомых и змей.

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