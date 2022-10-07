Любимый внук Елизаветы II постарался: последнее желание королевы так и не исполнилось

Принц Гарри был любимым внуком королевы Елизаветы II. Но монарх до последнего дня своей жизни не могла понять, почему же он покинул королевскую семью и не захотел исполнять свои королевские обязанности. И до последнего хотела, что Гарри с Меган вернулись.

Королевский эксперт Кэти Николл предположила, что королева Елизавета II изо всех сил пыталась смириться с уходом герцога и герцогини Сассекских в качестве работающих членов королевской семьи в 2020 году. Гарри предупредил бабушку о решении пары заранее, но она, даже отпустив семью, не могла до конца понять истинных причин этого решения, пишет express.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В своей книге "Новые члены королевской семьи" госпожа Николл предположила, что покойная королева никогда не могла полностью сочувствовать желанию принца Гарри избежать обязанностей королевской жизни, особенно учитывая ее собственное обещание посвятить свою жизнь государственной службе и обеспечить стабильность, как монарх, до самой своей смерти. Это обещание принцесса дала, когда ей исполнился 21 год, а уже в 25 она стала королевой.

"Она никогда не могла по-настоящему понять, почему он отказался от всего этого. Для молодой девушки, которой никогда не суждено было стать королевой, но которая поклялась служить всю свою жизнь, долг был в ее ДНК. И мысль о том, что кто-то из ее родственников может отвернуться от этой обязанности, я думаю, ей было трудно понять", - говорит автор книги.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

Но принц Гарри выбрал любовь. Ведь, очевидно, не встретив Меган, принц бы, возможно, так никогда и не узнал, что всю свою жизнь до этой встречи находился в ловушке, и не думал бы о том, чтобы выбраться из нее таким способом.

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