Любимый замок королевы Елизаветы II украсили к Рождеству: как он выглядит теперь

На днях в Георгиевском зале Виндзорского замка установили праздничную ель Нордмана высотой почти семь метров. Ель вырастили неподалеку в Большом Виндзорском парке. В этом году ее увенчала специально созданная Звезда Подвязки в ознаменование 675-летия Ордена Подвязки, старейшего рыцарского ордена в Великобритании.

В Георгиевском зале Виндзорского замка зажгли огни на праздничной елке / Фото: Getty Images

Еще одна рождественская елка, увенчанная звездой подвязки, будет стоять в Багровой гостиной, одной из самых изысканных комнат Замка, пишет People. Эти комнаты на восточной стороне резиденции, которые являются частью полугосударственных комнат, которые были созданы как частные апартаменты для короля Георга IV, до сих пор используются членами королевской семьи для официальных развлечений. Покойная королева Елизавета II очень любила Виндзорский замок и провезла здесь последние полтора года своей жизни. И хотя умерла королева в Балморале, в Шотландии, ее останки захоронены в Часовне короля Георга VI в Виндзоре.

В Георгиевском зале Виндзорского замка зажгли огни на праздничной елке / Фото: Getty Images

Считается, что рождественские елки привозили из парка Виндзорского замка со времен правления королевы Виктории.

В Георгиевском зале Виндзорского замка зажгли огни на праздничной елке / Фото: Getty Images

Обеденный стол длиной 160 футов в зале Ватерлоо украшен фарфором из Службы подвязок, которая проходит в Виндзорском замке каждый июнь, а гирлянды на Парадной лестнице будут приветствовать посетителей в парадных покоях.

Украшения продолжаются снаружи, где венки и листва покрывают ворота и фонарные столбы на территории замка.

В Георгиевском зале Виндзорского замка зажгли огни на праздничной елке / Фото: Getty Images

Рождество – особое время года для членов королевской семьи. Помимо ежегодной прогулки в церковь на Рождество, за которой следует обед в Сандрингемском дворце, и просмотр трансляции рождественской речи короля Чарльза, у них есть еще одно событие, которого они с нетерпением ждут: третий ежегодный рождественский концерт принцессы Кейт в Вестминстерском аббатстве. В этом году его будут записывать 8 декабря.

Мероприятие этого года связано с кампанией принцессы Уэльской "Shaping Us" и организовано с целью поблагодарить всех, кто работает над поддержкой младенцев, маленьких детей и семей в сообществах по всей Великобритании.

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