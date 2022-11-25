Любимый замок королевы Елизаветы II уже украсили к Рождеству

В Багровой гостиной Виндзорского замка, где последние годы своей жизни провела королева Елизавета II, уже установили праздничную елку.

В четверг, за месяц до Рождества, фонд Royal Collection Trust представил великолепный рождественский декор парадных апартаментов Виндзорского замка. Посетители могут осмотреть украшенные экспонаты по всему дому британской королевской семьи, который был украшен к первому праздничному сезону правления короля Чарльза III.

Елка в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

Первое Рождество после кончины королевы Елизаветы II и восшествия на престол короля Чарльза III, вероятно, будет немного другим, ведь все члены семьи будут вспоминать королеву и ее, определенно, будет очень не хватать.

Но все неизменно соберутся в Сандрингеме, где всегда проводят рождественские и новогодние праздники.

Елка в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что король Чарльз III планирует изменить многолетнюю традицию, которой следовала его мать в Рождество.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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