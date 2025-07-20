Любимый завтрак Дианы: шеф-повар принцессы Уэльской поделился простым рецептом, который легко повторить

Принцесса Диана / © Getty Images

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По словам шеф-повара, работавшего на нее в Кенсингтонском дворце, принцесса Диана опережала моду, когда дело касалось завтраков.

По словам шефа эту овсянку покойная принцесса Диана ела каждый день, после того как попросила его включить его в ее рацион.

Принцесса Диана / © Getty Images

Даррен Макгрейди работал в британской королевской семье с 1982 по 1997 год, начав с обслуживания королевы Елизаветы и принца Филиппа в Букингемском дворце, а затем став личным шеф-поваром принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце в 1993 году. Там он готовил для принцессы Уэльской и ее сыновей, принца Уильяма и принца Гарри, пишет журнал People.

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«Когда я стал шеф-поваром принцессы Дианы, ее жизнь вернулась в нормальное русло. Она поддерживала 119 благотворительных организаций, тренировалась в спортзале три дня в неделю и выглядела просто великолепно», — рассказал Макгрэйди в видео под названием «Ночная овсянка принцессы Дианы», опубликованном на YouTube.

Овсянка, которую любила есть принцесса Диана, фото: youtube.com/@Darren_McGrady

Принцесса говорила: «Даррен, позаботься о жирах, а я займусь углеводами в спортзале». Это означало, что теперь она питается правильно, а ее любимым завтраком стала так называемая овсянка, приготовленная на ночь», — рассказал он. «Она действительно пошла в швейцарскую клинику и там съела эту овсянку. На самом деле, ее называли „мюсли берчера“, и ее изобрел швейцарский диетолог», — объяснил Макгрэйди. «Она считала их очень вкусными, а все ингредиенты — невероятно полезными. Она украла рецепт, вернулась и сказала: „Даррен, я хочу есть их на завтрак каждый день“».

Овсянка заливалась апельсиновым соком на ночь, на утро туда добавлялись пара ложек греческого йогурта, немного меда, лимонного сока, тертого яблока и черничных ягод с грецкими орехами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что любит есть на завтрак принцесса Уэльская Кейт.

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