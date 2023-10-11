Любимый завтрак Кейт Миддлтон: что предпочитает принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская Кэтрин прекрасно выглядит и следит за тем, чтобы в ее рационе были только полезные продукты.

Кейт известна своим подтянутым телосложением и любовью к здоровому образу жизни, включая хорошее питание и физические упражнения.

Недавно мы рассказывали вам о том, какой распорядок дня у принцессы Уэльской. В ее графике обязательно есть и занятия спортом. Также мама троих детей много времени уделяет тому, чтобы ее семья здорово питалась.

Не секрет, что Кейт часто готовит сама и привлекает к этому детей. Утром она всегда готовит им завтрак, а сама предпочитает есть или цельнозерновую овсянку или зеленый смузи, насыщенный микроэлементами и витаминами. Она смешивает в блендере капусту, спирулину, матчу, шпинат, ромэн и чернику, чтобы получить здоровый утренний заряд бодрости.

Фото: Credits

Напомним, ранее мы рассказывали, что готовит на ужин принцесса Уэльская для своей семьи.

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