Любит бренд H&M: новый выход шведской кронпринцессы Виктории в Париже

В Париже у шведской кронпринцессы Виктории было много дел и рабочих встреч.

Будущая королева Швеции посетила Дом шведских студентов вместе с директором Дома шведских студентов Пьером Тольчини и послом Швеции во Франции Хаканом Акессоном. Мероприятие состоялось в Париже, куда Виктория приехала на несколько дней.

Также принцесса посетила выставку Cite Universitaire в Париже.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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В этот день на публике королевская особа появилась в светлом пальто от Totême с поясом на талии и высоких кожаных сапогах Sania d'Mina и с сумкой Saint Laurent на плече. Под пальто на Виктории была черная водолазка от Filippa K и кожаная юбка на запах от Totême. Образ кронпринцесса дополнила серьгами и ожерельем от H&M.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Ранее Виктория посетила Шведский институт, который отмечал 50-летие франко-шведской дружбы, где появилась в красной юбке от Pär Engsheden и черном полушубке от Filippa K, на плече у принцессы была черная сумка от Saint Laurent, а обута она была в сапоги от Sania d'Mina.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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