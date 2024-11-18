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Любит брючные костюмы: стильная королева София на благотворительном мероприятии в Мадриде

Любит брючные костюмы: стильная королева София на благотворительном мероприятии в Мадриде

Королева София / Фото: Getty Images

86-летняя королева Испании София выходные провела на работе.

Ее Величество посетила благотворительный базар «Нуэво Футуро» во Дворце Сибелес в Мадриде.

Для нового выхода на публику София выбрала свой любимый классический аутфит. Она была одета в сиреневую блузку, короткий клетчатый жакет и брюки со стрелками, а обута в замшевые ботинки на невысоких устойчивых каблуках.

Королева София очень любит украшения и дополнила свой образ разными подвесками на шее, серьгами-висюльками с цветами из камней, золотыми кольцами на пальцах и золотую брошь пришпилила к жакету. Также у нее была ее фирменная укладка и макияж на лице, а на ногтях французский маникюр.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

Недавно мы показывали другой образ королевы Софии, когда она в сером безупречном костюме и блузке цвета морской волны приехала в Институт Сан-Хосе по случаю его 125-летия.

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