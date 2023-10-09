Любит быть в центре внимания: рассматриваем два новых выхода королевы Маргрете II

Монарх побывала на праздничном богослужении в соборе Оденсе по случаю 500-летия алтаря церкви, куда приехала в платье и коротком жакете, дополнив аутфит шляпой-таблеткой в тон, туфлями на невысоких каблуках и сумкой на ремешках-цепочках.

На груди у королевы была пришпилена золотая брошь, а в ушах – золотые серьги. Также Маргрете II, как обычно сделала яркий красный маникюр. Она была в очках и с тростью в руках, а также ей подарили красивый букет цветов.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

А еще Ее Величество посетила специальное представление "Октябрь 1943 года", посвященное 80-летию спасения большинства датских евреев в октябре 1943 года, в Королевском театре в Копенгагене. Там королева появилась в кружевном наряде с прозрачным верхом, дополнив его жемчужным колье из четырех нитей и серьгами, несколькими золотыми браслетами и часами на запястье.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход королева Дании появилась на публике в полосатом костюме и яркой шляпе.

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