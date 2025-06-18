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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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86
Время на прочтение
1 мин

Любит быть яркой и необычной: леди Виктория Херви посетила скачки в Аскоте

Британская аристократка опять удивила публику на главном спортивном мероприятии Великобритании.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви — британская модель, светская львица и аристократка, которая активно посещает многие вечеринки, премьеры и модные показы, а также регулярно появляется на кинофестивалях Европы и Америки.

Ну и как многие британцы Виктория любит скачки, особенно те, где может продемонстрировать свои наряды и шляпки. 18 июня она посетила ежегодные королевские скачки в Аскоте, излюбленное мероприятие британской королевской семьи.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

В этот раз Виктория надела платье в цветочный принт и белую накидку с длинными рукавами. Дополнила этот наряд светская львица сумкой от Dolce & Gabbana, туфлями с несколькими ремешками и главным аксессуаром мероприятия — креативной шляпкой. Виктория подобрала к платью головной убор с перьями и цветочными мотивами.

Также она сделала селфи и опубликовала в своем Instagram, чтобы похвастаться перед подписчиками.

Леди Виктория Херви в Аскоте / фото: instagram.com/ladyvictoriahervey

Леди Виктория Херви в Аскоте / фото: instagram.com/ladyvictoriahervey

Также мероприятие посетили: король Чарльз и королева Камилла, принцесса Беатрис и Сара Йоркская, принцесса Анна и Зара Тиндалл. Ожидалось, что принцесса Кейт также посетит Аскот в этом году, однако решила, что пропустит мероприятие.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктории Херви / © Getty Images

Леди Виктории Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Instagram Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Instagram Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Instagram Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Instagram Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Instagram Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Instagram Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

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