Любить быть яркой и женственной: образы принцессы Кейт на Уимблдоне

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Принцесса Кейт — большая поклонница тенниса — она сама любит выйти на корт, а также регулярно посещает Уимблдон и является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и даже играла на корте с профессиональной теннисисткой Эммой Радукану.

В преддверии появления принцессы Уэльской на Уимблдоне 2025 года давайте вспомним ее самые яркие модные образы на этом спортивном мероприятии.

2011 год

После того как Кейт вышла замуж за Уильяма она появилась в королевской ложе. Она надела белое плиссированное платье от Temperley London с оригинальными бретельками и многоуровневой юбкой. Наряд Кейт тогда дополнила жакетом, клатчем и украшениями принцессы Дианы.

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Принцесса Кейт / © Associated Press

2012 год

В этот раз Кейт надела кремовое платье из пряжи с темно-синей отделкой от Сары Бертон для Alexander McQueen. Оно было выполнено в морском стиле.

Принцесса Кейт / © Associated Press

2014 год

Спортивный турнир она посетила в летнем платье с английской вышивкой от Zimmermann. Также на ее руке были часы от Cartier. В руке она держала сумку-веер от Anya Hindmarch.

Принцесса Кейт / © Associated Press

В том же году она надела на Уимблдон платье в принт от шотландского бренда Jonathan Saunders.

Принцесса Кейт / © Associated Press

2015

Принцесса носила ярко-красное платье от L.K.Bennett в сочетании с гламурным клатчем в хищный принт от Diane von Furstenberg.

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Принцесса Кейт / © Associated Press

2016 год

Кейт пришла на соревнование в принтованном платье от Alexander McQueen. В руке она несла небольшой клатч от L.K.Bennett.

Принцесса Кейт / © Getty Images

2017 год

Кейт надела яркое платье в большой горошек от Dolce & Gabbana, которое дополнила сумкой от Victoria Beckham.

Принцесса Кейт / © Getty Images

2018 год

Она носила платье с оборками и в оригинальный горошек от Jenny Packham, которое дополнила бежевой сумкой Dolce & Gabbana и часами Cartier.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Однако в том году на трибунах она появлялась не один раз и также продемонстрировала желтое платье Dolce & Gabbana и ту же сумку.

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Принцесса Кейт / © Getty Images

2019 год

Кэтрин выбрала платье насыщенного зеленого цвета от Dolce & Gabbana с пуговицами. Наряд она носила в сочетании с сумкой от Dolce & Gabbana.

Принцесса Кейт / © Associated Press

В том же году она продемонстрировала нежно-голубое платье от Emilia Wickstead, которое идеально сочеталось с ее туфлями Aldo.

Принцесса Кейт / © Associated Press

2021 год

Супруга принца Уильяма опять надела любимый горошек, но в этот раз не платье, а юбку миди от Alessandra Rich, которую носила с футболкой и жакетом. Из аксессуаров Кейт выбрала белую сумку от Mulberry и туфли от Jimmy Choo.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Также 2021 году Кэтрин появилась в зеленом платье от Emilia Wickstead длины миди.

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Принцесса Кейт / © Getty Images

Третий наряд Кэтрин в этом году был нежно-розового цвете от бренда Beulah London.

Принцесса Кейт / © Getty Images

2022 год

На Уимблдоне она блистала в голубом платье от Alessandra Rich. Платье было в горошек и с рукавами три четверти, а вот на юбке его украшали складки.

Принцесса Кейт / © Getty Images

В том же году Кейт надела очень яркое платье от Roksanda, которое дополнила обувью от Gianvito Rossi.

Принцесса Кейт / © Associated Press

И еще одно платье, но уже с оборками и баской Кейт надела от Alessandra Rich. Это был наряд в горошек, который она дополнила украшениями принцессы Дианы.

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Принцесса Кейт / © Associated Press

2023 год

Во время своего первого появлении в том году она продемонстрировала зелено-белый блейзер от Balmain, который дополнила белой плиссированной юбкой и обувью от Gianvito Rossi.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Еще один изысканный наряд Кейт был уже цвета лайма. Принцесса надела ансамбль от Self-Portrait, который дополнила любимыми серьгами от Cassandra Goad.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Третий наряд принцессы Уэльской был от Roland Mouret — платье по фигуре изумрудного цвета, у которого были воланы в верхней части.

Принцесса Кейт / © Getty Images

2024 год

Несмотря на борьбу с раком Кейт все же появилась на публике в том году, но только один раз. Принцесса надела фиолетовое платье Safiyaa с драпировками и короткими рукавами.

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Принцесса Кейт / © Getty Images

Так же на многих нарядах Кейт прикреплен небольшой бантик — это аксессуар дань уважения Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета, месту проведения ежегодного чемпионата Уимблдон, а Кейт является его покровительницей с 2016 года. В 1909 году клуб ввел зеленый и фиолетовый цвета в качестве своих официальных цветов.

Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images