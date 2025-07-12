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Любить быть яркой и женственной: образы принцессы Кейт на Уимблдоне
Это небольшой путеводитель по образам, брендам и аксессуарам Кейт на знаменитом чемпионате по теннису.
Принцесса Кейт — большая поклонница тенниса — она сама любит выйти на корт, а также регулярно посещает Уимблдон и является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и даже играла на корте с профессиональной теннисисткой Эммой Радукану.
В преддверии появления принцессы Уэльской на Уимблдоне 2025 года давайте вспомним ее самые яркие модные образы на этом спортивном мероприятии.
2011 год
После того как Кейт вышла замуж за Уильяма она появилась в королевской ложе. Она надела белое плиссированное платье от Temperley London с оригинальными бретельками и многоуровневой юбкой. Наряд Кейт тогда дополнила жакетом, клатчем и украшениями принцессы Дианы.
2012 год
В этот раз Кейт надела кремовое платье из пряжи с темно-синей отделкой от Сары Бертон для Alexander McQueen. Оно было выполнено в морском стиле.
2014 год
Спортивный турнир она посетила в летнем платье с английской вышивкой от Zimmermann. Также на ее руке были часы от Cartier. В руке она держала сумку-веер от Anya Hindmarch.
В том же году она надела на Уимблдон платье в принт от шотландского бренда Jonathan Saunders.
2015
Принцесса носила ярко-красное платье от L.K.Bennett в сочетании с гламурным клатчем в хищный принт от Diane von Furstenberg.
2016 год
Кейт пришла на соревнование в принтованном платье от Alexander McQueen. В руке она несла небольшой клатч от L.K.Bennett.
2017 год
Кейт надела яркое платье в большой горошек от Dolce & Gabbana, которое дополнила сумкой от Victoria Beckham.
2018 год
Она носила платье с оборками и в оригинальный горошек от Jenny Packham, которое дополнила бежевой сумкой Dolce & Gabbana и часами Cartier.
Однако в том году на трибунах она появлялась не один раз и также продемонстрировала желтое платье Dolce & Gabbana и ту же сумку.
2019 год
Кэтрин выбрала платье насыщенного зеленого цвета от Dolce & Gabbana с пуговицами. Наряд она носила в сочетании с сумкой от Dolce & Gabbana.
В том же году она продемонстрировала нежно-голубое платье от Emilia Wickstead, которое идеально сочеталось с ее туфлями Aldo.
2021 год
Супруга принца Уильяма опять надела любимый горошек, но в этот раз не платье, а юбку миди от Alessandra Rich, которую носила с футболкой и жакетом. Из аксессуаров Кейт выбрала белую сумку от Mulberry и туфли от Jimmy Choo.
Также 2021 году Кэтрин появилась в зеленом платье от Emilia Wickstead длины миди.
Третий наряд Кэтрин в этом году был нежно-розового цвете от бренда Beulah London.
2022 год
На Уимблдоне она блистала в голубом платье от Alessandra Rich. Платье было в горошек и с рукавами три четверти, а вот на юбке его украшали складки.
В том же году Кейт надела очень яркое платье от Roksanda, которое дополнила обувью от Gianvito Rossi.
И еще одно платье, но уже с оборками и баской Кейт надела от Alessandra Rich. Это был наряд в горошек, который она дополнила украшениями принцессы Дианы.
2023 год
Во время своего первого появлении в том году она продемонстрировала зелено-белый блейзер от Balmain, который дополнила белой плиссированной юбкой и обувью от Gianvito Rossi.
Еще один изысканный наряд Кейт был уже цвета лайма. Принцесса надела ансамбль от Self-Portrait, который дополнила любимыми серьгами от Cassandra Goad.
Третий наряд принцессы Уэльской был от Roland Mouret — платье по фигуре изумрудного цвета, у которого были воланы в верхней части.
2024 год
Несмотря на борьбу с раком Кейт все же появилась на публике в том году, но только один раз. Принцесса надела фиолетовое платье Safiyaa с драпировками и короткими рукавами.
Так же на многих нарядах Кейт прикреплен небольшой бантик — это аксессуар дань уважения Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета, месту проведения ежегодного чемпионата Уимблдон, а Кейт является его покровительницей с 2016 года. В 1909 году клуб ввел зеленый и фиолетовый цвета в качестве своих официальных цветов.