Любит быть яркой: королева Максима в красивом образе приехала на выставку

Ее Величество вчера прибыла на открытие выставки "Королевская вышивка - истории и мастерство" в Музее текстиля в Тилбурге. Максима надела ярко-желтый жакет с тонким поясом на талии и синюю юбку миди с желтой вышивкой от Natan Couture также в руках она несла синий клатч конверт от этого же бренда.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ был дополнен синими туфлями-лодочками на каблуках от Gianvito Rossi, в руках у Ее Величества были перчатки, а на голове - ободок в тон наряду. Также на пальце у Максимы сверкало кольцо с крупным сапфиром, которое она подобрала к серьгами. А на запястье было несколько браслетов.

Королева выглядела, как всегда, ярко и очень эффектно. Волосы ее были собраны в прическу, а на лице был легкий макияж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Нидерландов идеально подобрала образ по цветам, когда посещала публичном мероприятии в Гааге.

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