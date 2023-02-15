Любит цвет кэмел: королева Максима вышла в свет в нежном образе

Королева Нидерландов Максима уже вернулась из поездки по Карибским островам и посетила Центр детской онкологии в Утрехте.

Этот визит является последующим визитом после того, как королева открыла центр пять лет назад. Во время своего посещения королева поговорила с пациентами и их родителями, а также не отказывала никому в селфи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот день 51-летняя Максима надела двустороннее пальто от бренда Natan из шерсти и кашемира верблюжьего цвета, которое носила уже много раз. Наряд королева дополнила поясом на талии с черепаховой пряжкой, клатчем от Sophie Habsburg из змеиной кожи и высокими сапогами от Gianvito Rossi, которые отлично дополнили ее монохромный образ.

Максима дополнила свой образ золотыми серьгами с жемчужными камнями, драгоценным браслетом на запястье и несколькими кольцами. А еще сделала насыщенный макияж глаз, белокурые волосы просто распустила и ногти накрасила темным цветом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ее Величество любит не только яркие оттенки, в бежевых нарядах Максима также часто выходит в свет. Хотя, конечно, в Карибском турне супруга короля Виллема-Александра демонстрировала образы всех цветов радуги и даже надевала платье-вышиванку от украинского бренда.

Королева Максима в платье-вышиванке / Фото: Getty Images

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