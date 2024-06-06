Любит деловые рубашки: невестка Байдена опять посетила суд, чтобы поддержать мужа

Мелисса Коен - 38-летний режиссер-документалист - попала под прицел папарацци.
Женщина в компании своего мужа Хантера Байдена посетила суд в городе Уилмингтоне, штат Делавэр.
Невестка президента США продемонстрировала два образа, в который носила деловые стильные рубашки. Первый ее лук, который она надела в суд 5 июня, был полностью черным. Мелисса сочетала рубашку с классическими черными брюками и туфлями на платформе.
Также она надела солнцезащитные очки, собрала волосы в низкий пучок и сделала яркий макияж с помадой фиолетового оттенка. Лук завершали лаконичные золотые украшения.
В руке Мелисса несла жакет, который предпочла не надевать.
На второй день Коен появилась на публике в темно-синих брюках и белой классической рубашке. Жакет она опять несла в руках. На плече у Мелиссы висела небольшая сумка светлого цвета и она вновь надела золотые лаконичные украшения.
Волосы она впервые распустила, а очки в этот раз надела в оправе горчичного цвета.
Также можно заметить, что с мужем она шла держась за руки. Женщина поддерживает его и ежедневно сопровождает на слушаниях, как и его мачеха Джилл Байден.
Напомним, что у Хантера и Мелиссы в 2020 году родился общий сын, которого назвали Бо - в честь умершего брата. Мальчика часто фотографируют с родителями, а также бабушкой и дедушкой. Бо - самый модный малыш Белого дома, ведь всегда выглядит очень стильно.
Но также у Хантера есть еще четыре ребенка. Три его дочери Наоми, Финнеган и Мэйси родились в браке с Кэтлин Буле. И еще одна девочка появилась на свет из-за короткой связи Байдена-младшего с женщиной из Арканзаса.
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