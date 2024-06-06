Любит деловые рубашки: невестка Байдена опять посетила суд, чтобы поддержать мужа

Женщина в компании своего мужа Хантера Байдена посетила суд в городе Уилмингтоне, штат Делавэр.

Мелисса Коэн и Хантер Байден / Фото: Associated Press

Невестка президента США продемонстрировала два образа, в который носила деловые стильные рубашки. Первый ее лук, который она надела в суд 5 июня, был полностью черным. Мелисса сочетала рубашку с классическими черными брюками и туфлями на платформе.

Также она надела солнцезащитные очки, собрала волосы в низкий пучок и сделала яркий макияж с помадой фиолетового оттенка. Лук завершали лаконичные золотые украшения.

Мелисса Коэн и Хантер Байден / Фото: Associated Press

В руке Мелисса несла жакет, который предпочла не надевать.

Мелисса Коэн и Хантер Байден / Фото: Associated Press

На второй день Коен появилась на публике в темно-синих брюках и белой классической рубашке. Жакет она опять несла в руках. На плече у Мелиссы висела небольшая сумка светлого цвета и она вновь надела золотые лаконичные украшения.

Мелисса Коэн и Хантер Байден / Фото: Associated Press

Волосы она впервые распустила, а очки в этот раз надела в оправе горчичного цвета.

Мелисса Коэн и Хантер Байден / Фото: Associated Press

Также можно заметить, что с мужем она шла держась за руки. Женщина поддерживает его и ежедневно сопровождает на слушаниях, как и его мачеха Джилл Байден.

Мелисса Коэн и Хантер Байден / Фото: Associated Press

Напомним, что у Хантера и Мелиссы в 2020 году родился общий сын, которого назвали Бо - в честь умершего брата. Мальчика часто фотографируют с родителями, а также бабушкой и дедушкой. Бо - самый модный малыш Белого дома, ведь всегда выглядит очень стильно.

Бо Байден / Фото: Associated Press

Но также у Хантера есть еще четыре ребенка. Три его дочери Наоми, Финнеган и Мэйси родились в браке с Кэтлин Буле. И еще одна девочка появилась на свет из-за короткой связи Байдена-младшего с женщиной из Арканзаса.

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