Любит дорогие наряды: принцесса Беатрис появилась на Аскоте в платье за 3 тысячи долларов

В этот раз она отдала предпочтению кружеву и цветам.

Британская принцесса Беатрис присоединилась к своей семье на традиционных королевских скачках в Аскоте. Девушка прибыла на мероприятие в одной карете с принцем и принцессой Уэльскими, а также своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Беатрис оделась соответственно дресс-коду и появилась в оригинальной фигурной шляпе с цветочным декором, которую для нее создал бренд головных уборов JBH Millinery. Также на принцессе было роскошное нежное платье из кружева от бренда Monique Lhuillier.

Наряд имел длинные рукава и юбку длиной до щиколоток.

Принцесса Беатрис и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Стоимость такого наряда не маленькая и составляет 3 440 долларов.

Платье принцессы Беатрис

Свой летний образ Беатрис дополнила светлым клатчем от Anya Hindmarch, бежевыми туфлями от Gianvito Rossi, макияжем и интересными серьгами в виде ракушек.

Принцесса Беатрис и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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